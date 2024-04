Ghostbusters: 40 anni dopo è caccia agli spettri-freezer

di Michela Greco

Horror, commedia e paranormale, quarant’anni dopo. Il mix irresistibile del primo film degli Acchiappafantasmi (1984) – interpretati dagli allora circa-trentenni Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis ed Ernie Hudson – viene riproposto di nuovo legandosi al precedente sequel “Ghostbusters: Legacy” (2021). E, di nuovo, in questo quinto film della saga, si cerca di rinfrescare le avventure paranormali a favore delle nuove generazioni, ma senza dimenticare le vecchie. Arriva oggi al cinema “Ghostbusters: Minaccia Glaciale”, in cui il rischio per la sopravvivenza del genere umano stavolta prende la forma del ghiaccio, che può indurre delle vere “morti da brivido”, e in cui vecchi e nuovi protagonisti si ritrovano a New York nella leggendaria caserma dei pompieri che fece da scenario al primo capitolo.

Dopo l’episodio precedente, di ambientazione rurale, quindi, si torna in città. Diretto da Gil Kenan - che prende il testimone di Jason Reitman - il nuovo film è interpretato da Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Kumail Nanjiani, che tornano a unirsi alla vecchia guardia, così come tornano i fantasmi “vintage” a forma di marshmallow e il caro, vecchio, viscido Slimer. Tutti impegnati a recuperare e rispettare lo spirito scanzonato di quel logo fumettoso col fantasmino nel simbolo del divieto: persone normali che salvano il mondo da una minaccia paranormale, prendendo molto sul serio la missione, meno loro stesse. «Prendere il timone di un film di Ghostbusters è una responsabilità che non vivi alla leggera, perché il livello è molto alto - aveva spiegato il regista Gil Kenan nelle note di produzione - Ogni film precedente ha alcuni momenti cinematografici indelebili.

