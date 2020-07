Nastri d’Argento 2020: "Favolacce" miglior film, "Pinocchio" di Matteo Garrone si aggiudica 6 premi

Addio a Ennio Morricone: le sue musiche per i film

Stasera, lunedì 6 luglio, la settantaquattresima edizione dei. La premiazione, che coincide con la scomparsa di Ennio Morricone, a cui è dedicata quest’edizione, vede trionfare Matteo Garrone, conche si aggiudica sei Nastri d’Argento, Pinocchio, premiato anche per la regia e lo splendido Geppetto di Roberto Benigni. Miglior film risulta la sorpresa “”, di Damiano e Fabio D’Innocenzo che vanta 5 Nastri su 9 candidature ed è premiato dai Giornalisti Cinematografici.Pinocchio che vince per il miglior attore non protagonista Benigni nella parte di Geppetto, per la scenografia (Dimitri Capuani), il montaggio (Marco Spoletini), il sonoro (Maricetta Lombardo) e i costumi di Massimo Cantini Parrini che riceve il premio anche per Favolacce.Favolacce, già premiato a Berlino con l’Orso d’Argento, porta a casa 5 Nastri, oltre al miglior film, anche per la sceneggiatura, degli stessi D’Innocenzo, per il produttore, la fotografia di Paolo Carnera e i costumi di Cantini Parrini.