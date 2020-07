Addio a Ennio Morricone: le sue musiche per i film di Leone, Bertolucci, Tornatore e Tarantino. In carriera ha vinto due Oscar

Morto Ennio Morricone, il grande compositore delle più belle colonne sonore del cinema: aveva 91 anni. Fatale una caduta

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 10:14

costruendo, dall'Italia, la sua reputazione con le musiche per leggendarie pellicole ambientate nel selvaggio West americano. Morricone è famoso per le colonne sonore per i film western all'italiana, collaborando con registi come, Duccio Tessari e Sergio Corbucci, con titoli come laUna pistola per Ringo, La resa dei conti, Il grande silenzio, Il mercenario, Il mio nome è Nessuno e la Trilogia del tempo. Tra i tanti film musicati ancheNel 2007 Morricone ha ricevuto il premio Oscar alla carriera, dopo essere stato nominato per 5 volte. Nel 2016 ha ottenuto il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino «The Hateful Eight», per la quale si è aggiudicato anche il Golden Globe.