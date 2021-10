Morta Luisa Mattioli, terza moglie di Roger Moore: aveva 85 anni. «Si erano riconciliati poco prima della morte»

È morta Luisa Mattioli, attrice e terza moglie di Roger Moore. Aveva 85 anni ed era malata da tempo.

Luisa Mattioli e Roger Moore erano stati sposati per 24 anni e avevano avuto tre figli. Si erano conosciuti nel 1962, durante le riprese della commedia 'Romolo e le Sabine', per poi separarsi nel 1993 e divorziare nel 2002, dopo che l'attore inglese celebre per aver interpretato James Bond la lasciò per Kristina 'Kiki' Tholstrup.

Geoffrey Moore, figlio maggiore della coppia e ristoratore a Londra, ha confermato il decesso della madre, avvenuto in Svizzera. Altri familiari hanno aggiunto: «Luisa era malata da tempo, quindi è stato un periodo difficile per tutta la famiglia. Nonostante la sua aspra separazione da Sir Roger, si sono riconciliati prima della sua morte».

