Anna Mazzamauro picchiata sul set, sospetti su Brignano. L'attore: "No comment"

e sul web sospettano che l'attore a cui allude sia. Avvicinato dai giornalisti, a un giorno dal debutto in teatro con "Enricomincio da me", il comico ha risposto così: "Mi dispiace, vi ringrazio ma non faccio interviste. Dagospia? Sì, l'ho visto. E non mi va di commentare: sono in piena prova, ho il debutto dello spettacolo. Sono tranquillo. È un momento molto felice della mia vita, lo voglio mantenere tale. Perciò non mi va assolutamente di parlare".LEGGI ANCHE -----> Anna Mazzamauro choc: "Sono stata picchiata da un attore sul set" A gettare un'ombra su Brignano è stato il bloggeresperto di tv, che sul suo profilo Twitter ieri ha invitato i conduttori di Deejay Chiama Italia, trasmissione di Radio Deejay, nella quale Brignano sarebbe stato ospite dopo poco, a chiedergli qualcosa su Anna Mazzamauro.Nel pomeriggio Pasqui avrebbe ripescato e linkato un'intervista della Mazzamauro al sito gay.it, poi ripresa anche da Dagospia. Nell'articolo, scritto un anno fa, presumibilmente nello stesso periodo della lavorazione del film di Brizzi, l'attrice parla bene di, rifiutandosi categoricamente di parlare di Brignano: "Di Enrico non vorrei parlare - dice all'intervistatore - se non ti dispiace". Ieri l'attrice avrebbe dovuto incontrare il produttore del film Mario Gianani, della WildSide, ma all'ultimo momento l'appuntamento è saltato.