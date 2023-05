Laura Chiatti, la frecciata agli hater mentre passa l'aspirapolvere: «Tranquilli, ci diamo il cambio»

di Redazione Web

«Tranquilli, ci diamo il cambio», ironizza Laura Chiatti mentre passa l'aspirapolvere sui pavimenti di casa e di fronte a lei il marito Marco Bocci che suona alla consolle. Un chiaro riferimento alla polemica scoppiata la scorsa settimana, quando l'attrice, ospite di Mara Venier, ha dichiarato di preferire un uomo che non fa le pulizie perchè «perderebbe l'eros». Una battuta che ha generato un polverone mediatico non indifferente. Ma Laura risponde con la sua innata ironia, sorvolando sugli hater.

La risposta

Già la scorsa settimana aveva risposto con le stories su Instagram: «Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non puo' e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista...

Dopo la diretta con Mara Venier, sui social è stata invasa da commenti di donne infuriate, come testimoniato su un post social.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 13:19

