Laura Chiatti e Marco Bocci sul red carpet: la foto con l'ex di lei Francesco Arca stupisce i fan

Conto alla rovescia quasi terminato per 'La caccia', il film che vede Marco Bocci tornare dietro la macchina da presa come regista. Tra i protagonisti Laura Chiatti, che condivide per la prima volta un set con il marito. E proprio nelle ultime ore, Laura e Marco, sorridenti e felici, si sono lasciati immortalare dai fotografi a Roma.

Ma ai fan non è sfuggito un piccolo particolare: sul red carpet del Riviera International Film Festival i due attori hanno scattato una fotografia con l'ex di lei, Francesco Arca, e la sua compagna, Irene Capuano.

L'evento è davvero importante: Laura Chiatti e Marco Bocci hanno presentato il loro primo film insieme a Roma, "La Caccia". Proprio per questo motivo Francesco Arca e Irene Capuano non potevano mancare. Quest'ultimi sono in buoni rapporti con Marco Bocci e Laura Chiatti e spesso trascorrono anche serate insieme.

È la stessa attrice a pubblicare nelle sue Instagram stories la foto di gruppo con un cuorino rosso. Immagine che non è passata inosservata ai fan. Anche Irene Capuano ha condiviso nelle sue Instagram stories la fotografia aggiungendo una piccola didascalia: «Noi».

In passato, Arca ha parlato del suo legame con Laura Chiatti: «Siamo stati fidanzati per tre anni (dal 2006 al 2009) ma si è trasformato in profonda amicizia e spesso trascorriamo del tempo insieme», ha spiegato Arca.

L'amore che diventa amicizia.

