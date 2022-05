Kevin Spacey accusato per un'aggressione sessuale su tre uomini

L'attore Kevin Spacey è stato incriminato dalla giustizia britannica con quattro capi di imputazione per aggressione sessuale nei confronti di tre uomini. Lo ha affermato il Crown Prosecution Service.

Nel comunicato Rosemary Ainslie, a capo della Special Crime Division presso la procura della Corona, afferma che Spacey «è stato anche incriminato per aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali penetrative senza consenso». Le accuse fanno seguito a una revisione delle prove raccolte da Scotland Yard nel corso delle sue indagini. Spacey è da tempo al centro di un'ampia vicenda di molestie sessuali, che ha avuto una devastante ripercussione sulla sua carriera. Diverse accuse hanno riguardato il periodo in cui la star di Hollywood era direttore artistico del prestigioso teatro Old Vic di Londra.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA