Pretty Woman, Julia Roberts: «Il look del mio personaggio nasce per nascondere il mio sedere grosso»

di Alessia Di Fiore

L'attrice di Pretty Woman, Julia Roberts, ha rivelato in un'intervista a British Vogue alcuni dettagli sulla scelta del suo iconico look indossato nelle prima scene della pellicola, prima che Vivian incontrasse l'imprenditore Edward Lewis.

Il motivo dell'abito di Pretty Woman

L'abito blu e bianco indossato all'inzio del film e coperto da una giacca rossa allacciata alla vita è nato per nascondere una delle più grandi insicurezze dell'attrice:

«Pensavo di avere un sedere grosso, ed è per questo che ho indossato quella giacca in quel modo nel film», ha ammesso la Roberts, poi continua: «La cosa divertente di questo vestito è che credo che costasse circa 20 dollari. Era in bianco e nero e la costumista lo ha cambiato per renderlo un po' diverso».

Poi ironizza su alcuni accessori che completavano il suo look:«Non so perché ho una zampa di gallina di plastica come accessorio», conclude l'attrice.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA