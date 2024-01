L'attrice Julia Roberts, 56 anni meravigliosamente portati, si confessa in un'intervista a British Vogue e rivela di avere scelto di non girare scene di nudo nei suoi 35 anni di carriera. «Non critico le scelte degli altri, ma per me quella di non togliermi i vestiti in un film o essere vulnerabile dal punto di vista fisico è una scelta che faccio per me stessa», ha detto.