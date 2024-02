Julia Roberts, la tenera dedica per il compleanno del marito Danny Moder: «Il mio elisir di giovinezza»

di Alessia Di Fiore

«Buon compleanno a questo uomo fantastico che illumina il nostro mondo», scrive l'attrice di Pretty Woman Julia Roberts sul suo profilo Instagram: sotto la dedica una tenera foto che la ritrae isnieme al marito, Daniel Moder, che di professione fa il direttore della fotografia nel mondo cinematografico.

I due si sono sposati nel 2002, due anni dopo essersi incontrati per la prima volta sul set di The mexican. Dopo il divorzio di Daniel dalla prima moglie Vera Steinberg, lui e Julia sono convolati a nozze in un'intima cerimonia induista, osservanza che entrambi praticano secondo quanto dichiarato in un'intervista dall'attrice nel lontano 2010.

Venti anni di matrimonio in cui l'attrice, candidata al premio Oscar, e il marito appaiono più felici e uniti che mai, non a caso in una recente intervista rilasciata a Vogue l'attrice ha confessato che il suo elisir di giovinezza risiede proprio in suo marito e nel loro sanissimo rapporto d'amore.

«Credo nell’amore di un brav’uomo. Credo che mio marito mi ami e si prenda cura di me in un modo che mi fa sentire profondamente felice. E ogni volta che vedi qualcuno che è felice, non importa quanti anni ha», ha riferito l'attrice.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA