Julia Roberts: «Il mio segreto di bellezza contro l'età che avanza? L'amore di mio marito»

Julia Roberts (56 anni) è una delle attrici di Hollywood più amate di sempre. Il suo sorriso rimane uno dei più belli del cinema e il suo talento è innegabile. Dopo tanti anni sull'onda del successo, "Pretty Woman" aveva deciso di rallentare la sua corsa al prossimo set per dedicarsi un po' di più alla famiglia e questo è stato sicuramente la scelta migliore per la sua bellezza che sembra essere rifiorita.

Durante un'intervista a Vogue, Julia ha rivelato il suo segreto per una bellezza eterea che sembra non avvertire il tempo che scorre. Andiamo a scoprire che qualcosa in più.

Julia Roberts, il segreto di bellezza anti-age

Julia Roberts ha rivelato alcuni segreti per mantenere la pelle e la bellezza eterea.

«Buoni geni, condurre una vita appagante, e l'ho detto - e di solito lo dico come una specie di scherzo - ma credo nell'amore di un brav'uomo», ha detto Julia in un'intervista a Vogue, precisando che «l'amore di mio marito, Danny Moder mi fa sentire profondamente, profondamente felice e ogni volta che vedi qualcuno che è felice, non importa quanti anni ha».

La storia d'amore

Julia Roberts e suo marito, il direttore della fotografia Danny Moder, si sono conosciuti sul set di "The Mexican" e sono sposati dal 2002.

