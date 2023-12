Pretty Woman, Julia Roberts svela quale doveva essere il (vero) finale

di Alessia Di Fiore

Julia Roberts racconta al Graham Norton Show i retroscena del film sult degli anni '90 "Pretty Woman", l'attrice ha affermato che doveva chiamarsi 3000, e che la protagonista, alla fine del film, veniva umiliata.

Il finale del film

Il finale di Pretty Woman lo ricordano tutti, Richard Gere che dal tettuccio di una limousine bianca va a riprendersi Vivian sventolando un mazzo di rose rosse per poi sconfiggere la sua paura dell'altezza arrampicandosi sulla scala anti incendio è una delle scene più iconiche del film, un lieto fine dei tempi moderni che ha emozionato milioni di persone...

Ma se il finale non fosse stato scritto così? Julia Roberts ha rivelato che il protagonista, Edward Lewis, avrebbe dovuto mantenere il suo carattere cinico e presuntuoso, e che nella scena finale del film avrebbe abbandonato Vivian nello stesso vicolo in cui l'aveva incontrata per poi gettarle addosso 3000 dollari (da qui il titolo 3000).

Richard Lewis doveva essere un uomo violento e alcolizzato, mentre Vivian Ward una prostituta tossicodipendente.

Insomma, nella scrittura originale, Pretty Woman non era la commedia romantica che tutti conosciamo, ma un film straziante dal finale crudele.

