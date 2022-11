Jennifer Lopez e Ben Affleck sempre più innamorati: il dolce video su Instagram fa impazzire i fan

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due attori americani si sono ritrovati dopo tanti e anni diverse storie d'amore finite, ma ora l'amore li lega inscindibilmente, soprattutto dopo il matrimonio. Sui social, la pop star ha pubblicato un reel in cui abbraccia il suo Ben ed entrambi sorridono. Immagini piene d'amore e che fanno impazzire i fan.

«Siete stupendi, riempite il cuore di gioia» si legge tra i commenti. «Bellissimi, non vi lasciate più» scrive un altro utente. E poi cuori, parole piene di emozione e tanto affetto per la coppia cheha stregato anni fa il gossip america e ora è tornata a cavalcare l'onda.

L'amore ritrovato

Dopo il sontuoso matrimonio nella tenuta in Georgia, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati in Italia per la luna di miele in Italia. Ma stavolta si sono diretti sul Lago di Como a casa dell'amico George Clooney. La coppia, ribattezzata Bennifer, prima aveva celebrato un matrimonio lampo a Las Vegas, solo loro due in intimità giocosa. Poi il matrimonio vero, dallo sfarzo reale, celebrato nella casa coloniale dell'attore in Georgia con centinaia di invitati, circa 250 persone, per un lungo weekend. La coppia, secondo quanto scrive La Provincia di Como, è stata fotografata al Tremezzo, sul lago di Como, con destinazione la magione del divo americano, Clooney, sempre molto generoso con i suoi amici vip. I Bennifer si sono concessi un cena romantica al “Tremezzo” e una gita al chiaro di luna sul motoscafo di George e sua moglie Amal.

