Giorgio Tirabassi colpito da infarto, come sta l'attore romano: tutto quello che sappiamo

Giorgio Tirabassi, infarto durante la presentazione del film a L'Aquila: l'attore è ricoverato

Sabato 2 Novembre 2019, 09:42

. L'attore romano, 59 anni, èin seguito a un malore che lo ha colpito nella serata di venerdì 1 novembre in occasione della presentazione del suo ultimo film “Il Grande Salto” nel comune di Civitella Alfedena (L'Aquila), un borgo nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo.e sarebbe cosciente. Fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l'attoreTirabassi è stato prima soccorso da alcuni medici presenti in sala, poi si è reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118 di Castel di Sangro, che ha condotto il paziente all’ospedale di Avezzano per le cure necessarie. Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi, a causa di un probabile infarto.Sposato la moglie Maria Francesca Antonini dal 2012 con Maria da cui ha avuto due figli, Filippo e Nina, si è consacrato al grande pubblico per il ruolo dell'ispettore capo Roberto Ardenzi della fiction Distretto di Polizia. Nel novembre 2004 ha interpretato il ruolo di Paolo Borsellino nell'omonimo film in due puntate in onda su Canale 5. Nel 2007 ha recitato anche in Boris, in cui interpretava Glauco, un direttore della fotografia amico di Renè.Proprio in Paolo Borsellino l'attore recitò al fianco di, suo collega morto lo scorso dicembre.. Scrisse Tirabassi in un commosso ricordo dell'amico. Ennio Fantastichini nei panni di Giovanni Falcone, Giorgio Tirabassi in quelli di Paolo Borsellino. La fiction "Paolo Borsellino" li ha visti recitare uno al fianco dell'altro nei ruoli dei due magistrati che lottarono, perdendo la vita, contro la mafia. Il ricordo su Instagram dell'attore romano è di poche parole, quelle di chi ha vissuto fianco a fianco un'esperienza lavorativa che raccontava un pezzo di storia d'Italia.