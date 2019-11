Tirabassi, Fiorello su twitter: «Le prime notizie sono buone, daje Giorgio!»

Le prime notizie di questa mattina su @GiorgioTirabas1 #Tirabassi sono buone. Dajeeeeeeee Giorgio!!! Un abbraccio ai tuoi cari.❤️ — Rosario Fiorello (@Fiorello) November 2, 2019

Sabato 2 Novembre 2019, 11:52

«Le prime notizie di questa mattina susono buone.!!! Un abbraccio ai tuoi cari». È il tweet disulle condizioni di salute del 59enne attore e regista romano, colpito da un infarto mentre stava per presentare il suo film a Civitella Alfedena, in Abruzzo.. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti vicine alla famiglia. L'attore romano è attualmente ricoverato presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell'ospedale di Avezzano.È ora sotto il controllo dei medici mentre via Twitter e non solo il mondo del cinema () e quello dei numerosi fan ("Giorgio siamo tutti con te", scrive ad esempio Giada) lo incoraggia a non mollare. «», cinguetta Taoduefilm. «Giorgio siamo tutti con te», scrive ad esempio Giada.