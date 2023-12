Gabriele Muccino confessa: «Paola Cortellesi è autentica e onesta. Mi ha fatto sentire in colpa»

di Dajana Mrruku

Gabriele Muccino è uno dei registi itlaiani pià conosciuti anche a livello internazionale, soprattutto dopo la sua amicizia e collaborazione con Will Smith per capolavori come "Sette anime" e "La ricerca della felicità", ma non solo. Ha fatto sognare con film come "L'ultimo bacio" e "Baciami ancora", non dimenticando "A casa tutti bene".

Durante la sua ultima intervista a Repubblica, il regista ha parlato del suo rapporto con Paola Cortellesi, reduce dal successo internazionale di "C'è ancora domani".

Gabriele Muccino, il rapporto con Paola Cortellesi

«Mi ha fatto sentire in colpa e mi ha commosso, ne sono orgoglioso», ha raccontato Gabriele Muccino, parlando della ormai collega regista Paola Cortellesi e della sua prima pellicola cinematografica, "C'è ancora domani". «Tutti noi percepiamo l’onestà, l’autenticità di quel che Paola racconta.

