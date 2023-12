Ficarra e Picone, il nuovo film fa infuriare il parroco di Agrigento: «Santocielo è blasfemo»

di Tommaso Cometti

Non ha fatto in tempo ad arrivare al cinema, che il nuovo film di Ficarra e Picone, Santocielo, ha già fatto arrabbiare qualcuni. La cosa insolita è che non si tratta di un critico cinematografico, ma di un prelato: il parroco di Agrigento, infatti, in un post su Facebook si è scagliato contro la pellicola.

La critica

«Un film blasfemo». Queste le parole di Don Mario Sorce, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento e responsabile della Pastorale sociale e del lavoro dell’Arcidiocesi di Agrigento. Il prete non ha apprezzato il fatto che nell’ultima commedia dei due comici siciliani, il prossimo messia si incarni nel ventre di un uomo.

Un’idea che non ha divertito don Mario. «Personalmente - ha aggiunto - sono molto dispiaciuto perché ero un loro estimatore come comici e soprattutto perché comici siciliani. Se non si comprende che a volte e su alcune questioni non si deve superare il limite... Qualche anno fa avevano fatto un film sul Natale ed era grazioso ma per niente blasfemo».

Giovedì 14 Dicembre 2023

