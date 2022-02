Curling, Edoardo Leo e il film "La mossa del Pinguino": «Avevamo previsto tutto»

«Avevamo previsto tutto» scherza Edoardo Leo su Facebook commentando l'oro italiano nel curling alle Olimpiadi di Pechino 2022 postando due scene del film "La mossa del pinguino" in cui il protagonista da lui interpretato è proprio un italiano che partecipa alle olimpiadi di questo sport.

Dal film alla realtà insomma, anche se fortunatamente agli atleti italiani Stefania Constantini e Amos Mosaner è andata decisamente meglio rispetto ai personaggi della pellicola.

La mossa del Pinguino, dal film sulla sconfitta alla realtà della vittoria

Nella commedia uscita nelle sale nel 2013, esordio alla regia di Claudio Amendola, Bruno - il protagonista interpretato da Edoardo Leo - è un padre affettuoso ma un po' sognatore che lavora di notte facendo le pulizie in un museo. Dopo aver visto un servizio televisivo sul curling, disciplina sportiva che ai suoi occhi appare non troppo lontana dal suo lavoro notturno, convince il suo amico e collega Salvatore a seguirlo in un'avventura per candidarsi alle Olimpiadi di questa specialità. Seguono una serie di peripezie, che li porteranno a mettere su una squadra improvvisata e una volta giunti alle Olimpiadi, a perdere tutte le partite. I protagonisti segnano infatti un solo punto, grazie alla "mossa del pinguino" che dà nome al film.

Nella pellicola, che guadagnò tre candidature ai nastri d'argento, il curling è solo un pretesto per raccontare in chiave comica la storia di un inguaribile sognatore, la storia di una sconfitta che però fa riflettere sul concetto di vinti e vincitori nella nostra società e regala momenti di emozione. La vittoria di oggi è invece un trionfo storico per gli atleti italiani che mai prima d'oggi avevano conquistato l'oro in questa disciplina.

