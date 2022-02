Il sindaco Sala mai visto così: ecco come ha esultato per l'oro azzurro nel curling

«Sempre stato un appassionato di curling ūüėä. Complimenti a Stefania Constantini e Amos Mosaner» scrive il sindaco di Milano, Beppe Sala, per congratularsi con Stefania Constantini e Amos Mosaner, che hanno ottenuto la medaglia d'oro dell'Italia nel torneo carling ai Giochi olimpici di Pechino. In un post su Instagram, il Sindaco ha pubblicato delle foto mentre gioca a curling e si lancia anche nel ghiaccio: un modo scherzoso per dimostrare il suo orgoglio ai campioni olimpici.

Leggi anche > Curling, l'Italia medaglia d'oro alle Olimpiadi: Constantini e Mosaner nella storia, Norvegia battuta 8-5

Tra i commenti c'è chi gli chiede anche una pista da curling a Milano e lui replica che c'è già nella vicina Sesto San Giovanni e si sprecano anche i like dei vip milanesi.

Il sindaco Sala, quindi, si accoda ai milioni di italiani esaltati dalla coppia Constantini - Mosaner che ha ottenuto la medaglia d'oro nel torneo di doppio misto battendo 8-5 i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten. Gli azzurri con questo successo hanno fatto l'en plein, 11 vittorie su 11 incontri; la loro medaglia e' la prima in assoluto per il curling italiano alle Olimpiadi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA