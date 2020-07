Drive In di Ostia, boom di pubblico per Gabriele Muccino alla proiezione de “Gli anni più belli”

Ultimo aggiornamento: Saturday 18 July 2020, 21:54

Ilpreso d'assalto per la proiezione de '', con il registaospite speciale. Sono più di 420 le autovetture che hanno preso posto nel parcheggio del Cineland in viale dei Romagnoli, per la proiezione l'ultimo film dell'apprezzato regista, accompagnato da alcuni cari amici.è stato accolto da Paolo Paone, direttore del: il suo ultimo film, che ha ottenuto nove candidature ai Nastri d'Argento, era stato distribuito nei cinema di tutta Italia lo scorso 13 febbraio, sospeso per l'emergenza coronavirus e tornato nelle sale mercoledì scorso. Si tratta della prima proiezione in une per l'occasione Gabriele Muccino ha incontrato giornalisti e pubblico nell'area food del Paolo Ferrari.' è composto da un cast stellare (Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone, al debutto come attrice) e racconta la storia di quattro amici in un arco temporale di 40 anni. Domani, alle 21, toccherà invece al film '' di Matteo Garrone, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, Gigi Proietti nel ruolo di Mangiafuoco e la coppia Rocco Papaleo-Massimo Ceccherini come il Gatto e la Volpe.Dopo la prima settimana di programmazione, ilha registrato un notevole successo di pubblico, con una media di 300 autovetture per ogni proiezione serale. Per una visione ottimale dei film è consigliato l'accesso di due passeggeri per ogni auto.