«Domani sono molto impegnato», ha risposto il leader leghista a chi gli chiedeva della sua possibile partecipazione, scrive Repubblica. «Non ho molto tempo per andare al cinema», ha poi replicato a chi gli chiedeva se avesse visto il film o meno.

Il film sull'ultima settimana di vita di, Sulla mia pelle, ha già fatto discutere, così come il caso del geometra romano morto in carcere nell'ormai lontano 2009. Nove anni dopo, e due mesi dopo l'uscita del film - con un bravissimocome protagonista - la pellicola verrà proiettata (domani martedì 13 novembre alle 18) a Montecitorio, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari.Alla proiezione (che sarà trasmessa in diretta webtv) ci saranno il regista,, e la sorella di Stefano,, ma dovrebbe intervenire anche il Presidente della Camera,del Movimento 5 Stelle. Non ci sarà invece il Ministro dell'Interno