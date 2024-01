Da Dune 2 al sequel di Joker, da Virzì a Ghostbusters: tutti i film più attesi dell’anno

di Michela Greco

Un horror visionario, un'avventura femminista, una commedia sfrenata, un romanzo di formazione e rinascita. È tutte queste cose - ed è anche il vincitore del Leone d'Oro all'ultima Mostra di Venezia - Povere creature!, il film del greco Yorgos Lanthimos che apre la schiera dei titoli più attesi nelle sale di questo 2024 che, si spera, sarà all'altezza dei buoni risultati degli incassi italiani dell'anno appena concluso. Tratta dall'omonimo romanzo di Alasdair Gray, l'odissea di Bella (Emma Stone, appena premiata con il Golden Globe), cui viene impiantato il cervello di un neonato, arriverà nei cinema il 25 gennaio. Qualche giorno dopo, l'8 febbraio, tocca a un altro potentissimo film premiato al Lido, Green Border di Agnieszka Holland, opera di denuncia della disumanità che si esprime al confine tra Polonia e Bielorussia, dove i rifugiati si trovano a soccombere di fronte a brutali questioni di propaganda. Il 22 febbraio sarà il momento di Zona d'interesse, applaudito al Festival di Cannes, sulla storia della famiglia di Rudolph Höss, che vive in una villa con piscina accanto al campo di concentramento di Auschwitz, mentre il 28 arriva al cinema Dune 2 di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Zendaya e new entry come Florence Pugh e Léa Seydoux.

Il 7 marzo si attende Un altro ferragosto di Paolo Virzì, che riprende il filo del discorso iniziato con il film del 1996 (con “Ferie d’agosto”) tornando sull’isola di Ventotene. A fine marzo sarebbe dovuto uscire, poi, Mickey 17, il nuovo film di Bong Joon-Ho dopo “Parasite”, che trionfò al Festival di Cannes 2019 e agli Oscar 2020, ma Warner Bros lo ha appena tolto dal suo listino in favore di Godzilla e Kong - Il nuovo impero, previsto ora per il 29 marzo.

Il 28 marzo arriva un nuovo capitolo della saga dei Ghostbusters con Minaccia glaciale, che si svolge in una calda estate in cui una forza malvagia uccide gelando il sangue nelle vene. Il 24 aprile si attende l'uscita di May December di Todd Haynes, con le prove d'attrice di Natalie Portman e Julianne Moore in una storia in cui regnano l'ambiguità e la manipolazione, tra melò e thriller psicologico. Il 25 arriva poi Challengers, racconto di Luca Guadagnino ambientato nel mondo del tennis professionistico con Zendaya e Josh O’Connor.

Altri sequel pronti per le sale sono poi Il regno del pianeta delle scimmie (22 maggio), Inside Out 2 (14 giugno), che prosegue il racconto delle emozioni con l’avvento di Ansia e, più in là, Il gladiatore 2, con Paul Mescal. Grandi aspettative si riversano infine su Joker Folie à deux, sequel del clamoroso Leone d'Oro a Venezia 2019 di Todd Phillips, in cui Lady Gaga interpreta Harley Quinn.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 08:09

