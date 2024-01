Paolo Sorrentino: «Ecco la canzone che ho ascoltato di più nel 2023». La rivelazione sorprende tutti

di Alessia Di Fiore

Paolo Sorrentino e la rivelazione a sorpresa sulla canzone più ascoltata nell'anno appena concluso. Da ieri 16 gennaio fino al prossimo 30 gennaio, il regista napoletano Paolo Sorrentino sarà protagonista di tre incontri, presso il cinema Troisi di Roma, a presentare tre film a sua scelta. "Parola di " darà al regista de La Grande Bellezza e di E' Stata La Mano di Dio, l'opportunità di parlare di «tre opere del cinema statunitense degli anni ‘80 e ‘90, legate da una profondità emotiva coinvolgente da cui farsi travolgere».

E in occasione di questi incontri, il maestro del cinema, si è fatto sfuggire un dettaglio del suo 2023 molto curioso.

Sorrentino, come si sente in una storia oubblicata dalla pagina social ufficiale del cinema Troisi, afferma: «Sai che Spotify ti dice quello che hai ascoltato di più nel 2023?», spiega in merito al wrapped che Spotify mette a disposizione degli utenti rendendo note le loro preferenze musicali.

In occasione della presentazione de “Il Verdetto” di Sidney Lumet al cinema Troisi di Roma, Paolo Sorrentino ha confessato che la canzone che più ha ascoltato su Spotify nel 2023 è Cruel Summer di Taylor Swift rifatta da un dj. pic.twitter.com/LBx1yHva2v — Rebelle Vague (@rebellevague) January 16, 2024

«E la canzone che ho ascoltato più spesso nel 2023 è una canzone di Taylor Swift rifatta da un dj» ha poi esclamato Paolo Sorrentino tra le risate dei presenti, «e si chiama “Cruel Summer”», confessa il regista al pubblico.

