Taylor Swift sempre più star: incassi record tra musica e cinema ma indossa un abito da 65 euro

Taylor Swift è una delle donne più potenti del momento: The Eras Tour è un successone, per non parlare del suo ultimo film che ha raggiunto incassi record al botteghino. Anche in amore pare che vada tutto a gonfie vele, la cantante frequenta da alcuni mesi il giocatore di football, Travis Kelce.

E pure per quanto riguarda le scelte di stile, la Swift non ne sbaglia una, dimostrando di essere impeccabile sia che si tratti di una serata di gala, come i Golden Globes sia che debba andare fuori a cena con i suoi amici.

L'evento e il dettaglio a sorpresa

Recentemente ha partecipato a un evento della Lucalli Pizza a Brooklyn, New York, insieme all'amica e attrice Blake Lively, ciò che ha colpito i fan più modaioli è stata la scelta del look.

L'attrice indossava degli stivali al ginochhio Jimmy Choo x Gaultier e una borsa di Vivienne Westwood, al collo numerose collane d'oro.

La dimostrazione che si può avere stile anche spendendo poco, e se lo fa Taylor Swift vuol dire che è giusto.

