C'era una volta a Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio

Favino diventa Craxi, il figlio Bobo: «Una somiglianza impressionante»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grande cast per un genio assoluto della regia: è stato ufficialmente presentato il nuovo film di, C'era una volta a Hollywood. Nel cast ci sono ancheAmbientato nella Los Angeles del 1969, il nuovo lungometraggio del regista e sceneggiatore premio Oscar segue le vicende dell’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). I due cercheranno di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più.C’era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il nono film dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all’ ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood