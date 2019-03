Favino diventa Craxi, il figlio Bobo: «Una somiglianza impressionante»

ROMA - «I trucchi fanno miracoli, ma sarei più scioccato favorevolmente nel rivedere mio padre». Bobo Craxi commenta così la foto di Pierfrancesco Favino nel ruolo del padre, Bettino Craxi, sul set del film Hammamet di Gianni Amelio, sceneggiato da Amelio con Alberto Taraglio, prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema, distribuito in Italia da 01 Distribution. Una foto in cui la somiglianza tra Favino e il leader del Partito socialista è sorprendente grazie al lavoro dei truccatori, messo a punto nel corso di mesi. Il film - le cui riprese sono iniziate in Lombardia - ricostruisce la caduta di un uomo di Stato italiano (ispirato a Craxi), nella prospettiva di un racconto più privato che pubblico. Nel cast anche Renato Carpentieri, Claudia Gerini, Livia Rossi e Luca Filippi. Ultimo aggiornamento: 08:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA