Brad Pitt e Angelina Jolie, Jennifer Aniston pronta a testimoniare in favore dell'attore

Una battaglia legale infinita e milionaria, quella tra Brad Pitt e Angelina Jolie. I due attori, dopo il divorzio, si contendono la custodia legale dei figli e la querelle è ulteriormente appesantita dalle accuse di violenza domestica che Angelina Jolie ha mosso verso l'ex marito. C'è però un elemento a sorpresa: Jennifer Aniston, ex di Brad Pitt, ha dichiarato al collega di essere pronta a testimoniare a suo favore.

Come riporta il Mirror, Jennifer Aniston, 52 anni, ha annunciato all'ex compagno, di cinque anni più grande, di essere disponibile a testimoniare in tribunale. «Subito dopo che le accuse di violenza domestica erano state rese pubbliche, Jennifer ha chiamato Brad per fargli sapere che sarebbe stata al suo fianco, sempre e comunque» - spiega una fonte vicina a Jennifer Aniston al Mirror - «Inoltre, le ha detto di essere pronta a comparire in aula, anche se sa benissimo che lui non arriverebbe mai a chiederglielo. Le ultime accuse di Angelina Jolie hanno devastato Brad Pitt e la vicinanza di Jen è un motivo di grande sollievo in un momento buio».

Le dure accuse di Angelina Jolie non sono mai state smentite ufficialmente da Brad Pitt. A peggiorare la situazione dell'attore c'è anche la recente testimonianza del figlio maggiore della coppia, Maddox, che ha confermato gli episodi di violenza domestica commessi dal padre.

