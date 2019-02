Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era il fido custode del maniero della famiglia di, ma anche il volto di, lo psichiatra dei film sue l'avvocato di: parliamo dell'attore inglese inglese«Albert Finney è morto pacificamente dopo una breve malattia, con i suoi cari accanto», si legge in un breve comunicato rilasciato dalla famiglia dell'attore, che ha chiesto la massima riservatezza sul loro lutto., senza mai riuscire a vincerlo, nel 2000 la vincitrice Julia Roberts dedicò proprio a Finney il suo successo quale migliore attrice.Finney, nato nel 1936 a Salford, sobborgo di Manchester nel Regno Unito, nel 1967 fu al fianco di Audrey Hepburn nel film "Due per la strada"; 7 anni dopo interpretò il famoso, l'investigatore protagonista dei libri di Agatha Christie, in "Assassinio sull'Orient Express". Nel 2006 Ridley Scott lo diresse nel suo film "Un'ottima annata", e nel 2007 ottenne un ruolo anche in "Onora il padre e la madre". La sua ultima apparizione sul grande schermo è nel film di, "Skyfall". Oltre a molti film, Albert Finney è stato un attore televisivo.In carriera ha vinto 3 Golden Globe, due British Academy Film Award e un British Academy Television Award.