Al Pacino si separa tre mesi dopo la nascita del figlio, il mantenimento all'ex compagna: «28mila euro al mese, 100mila subito»

La storia d'amore tra Al Pacino (83 anni) e Noor Alfallah (29 anni) è giunta ai titoli di coda già da qualche mese. Dopo una frequentazione iniziata nel 2020, durante la pandemia, i due hanno deciso di separarsi tre mesi dopo la nascita del loro primo figlio, Roman.

Noor avrebbe voluto l'affidamento esclusivo, ma i legali di Al Pacino hanno fatto in modo che all'attore premio Oscar venisse permesso di vedere il figlio sempre, con l'affidamento congiunto.

Ad Al tocca un mantenimento mensile per il piccolo Roman di "soli" 28mila euro al mese.

Al Pacino, il mantenimento del figlio Roman e l'anticipo

«Al Pacino deve pagare oltre 28mila euro al mese per il mantenimento del figlio Roman. Un giudice di Los Angeles ha inoltre ordinato alla star di “Scarface” di pagare ad Alfallah 103.000 euro in anticipo prima di continuare con i pagamenti mensili, 12.000 euro per un'infermiera notturna e coprire eventuali spese mediche al di fuori della copertura assicurativa sanitaria. Non solo, ma ad Al Pacino è stato ordinato di effettuare un deposito annuale di 14.000 dollari in un fondo per l'istruzione per il figlio più giovane», questo è quanto rivela Page Six sul maxi mantenimento a Noor Alfallah.

