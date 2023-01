C'è Posta per Te, Maria De Filippi e il mistero del vestito 'rubato' a Sonia Bruganelli: la reazione sui social

di Redazione Web

Maria De Filippi e Sonia Bruganelli come sorelle. Durante la scorsa puntata di C'è posta per te, andata in onda ieri 21 gennaio, la conduttrice ha indossato un mini dress nero che non è passato inosservato.

È bastato fare una piccola ricerca per scoprire che lo stesso vestito è stato indossato dalla moglie di Paolo Bonolis durante una diretta del Grande Fratello Vip dello scorso anno. Ma facciamo chiarezza.

Il vestito

A notare il curioso dettaglio è stata una fanpage dell'opinionista che lo ha evidenziato in una Instagram stories: «Sonia, Maria ti ha rubato il vestito…perdonala!», ha scritto la fan mettendo a confronto le due foto che ritraggono Maria e Sonia con lo stesso dress a distanza però di un anno.

Nessuna invidia o gelosia, tutt'altro. Sonia ha replicato con alcune emoticon della risata e con grande gioia ha scritto: «È solo un onore per me». Il mini dress è griffato Alexander McQueen: in maglia jacquard è un total black con mini dettagli bianchi, la gonna svasata ha messo ben in evidenza la silhouette in perfetta forma della conduttrice e dell'opinionista. Il valore del capo è di 1.790 euro.

