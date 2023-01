Sonia Bruganelli e la malattia della figlia: «Pensavo di non farcela». La frecciatina a Chiara Ferragni

Negli due ultimi anni è diventata l'opinionista del Grande Fratello Vip più chiacchierata dal gossip italiano e non solo. Sonia Bruganelli, infatti, con la sua schiettezza e semplicità ha conquistato il pubblico e con alcune sue dichiarazioni è spesso protagonista dei dibattiti sui social network. Su tutti quello relativo alle dichiarazioni sulla propria concezione d'amore nei confronti del marito, Paolo Bonolis, che hanno scatenato polemiche e prime pagine sui giornali scandalistici.

«Sono una provocatrice»

E, adesso, l'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista a Il Messaggero. Sonia Bruganelli, romana doc di 48 anni, ha tre figli e di sicuro non è una che passa inosservata, tenendo un profilo basso. E le sue prime parole ad Andrea Scarpa mantengono le aspettative: «Sono una provocatrice? Sì, certo. Non mi va di omologarmi. Non recito la solita parte della brava donna perfettina e gne-gne. Da produttrice tv so che bisogna dare un valore aggiunto ai programmi, quindi da Signorini non faccio altro che assecondare la mia natura e dire quello che penso. Evitando il politicamente corretto».

«Sono stro**a»

Il politicamente corretto, Sonia Bruganelli, lo detesta. A lei, racconta, piace sporcarsi le mani e andare oltre ai luoghi comuni. «Comunque sono stro**a solo con chi se lo merita. A Orietta Berti, per esempio, non farei mai uno sgarbo». Un trattamento ben diverso da quello riservato ad Adriana Volpe perché, secondo la Bruganelli, il loro dualismo avrebbe dovuto essere divertente, ma lei lo ha preso molto seriamente. Per la Volpe era diventata una cosa personale e più la stuzzicava, più la moglie di Paolo Bonolis reagiva, attaccandola.

La sua carriera

Sonia Bruganelli, poi, racconta di come abbia mosso i primi passi nel mondo della televisione. L'opinionista del Grande Fratello Vip ha iniziato da giovanissima come modella di fotoromanzi e telepromozioni. Poi nel 2001 si è laureata in Scienza delle comunicazioni con una tesi, suggerita da Paolo Bonolis, sul Grande Fratello. E quando è arrivata la proposta da Alfonso Signorini, lei non poteva certo rifiutare. Ma, nonostante il suo successo nel piccolo schermo, la Bruganelli resta solo la moglie di Paolo Bonolis, agli occhi del pubblico. «Penso di sì. In tv, però, se sono stata chiamata una seconda volta come opinionista è perché vado bene. La tv non fa sconti: se non funzioni sei fuori. Da giovane, comunque, per evitare questo marchio - io che avevo qualche velleità di stare sotto i riflettori - grazie a Paolo entrai nella redazione di Ciao Darwin». E aggiunge che senza suo marito non sa cosa avrebbe fatto nella sua vita, sicuramente si sarebbe data da fare perché ha sempre temuto di dipendere economicamente da qualcuno. Ma grazie all'aiuto di Paolo Bonolis ce l'ha fatta e adesso è titolare di un'azienda, capace di offrire a Mediaset delle produzioni di successo.

I conti corrente

La Bruganelli rivela che sua madre è l'amministratrice dell'azienda e che non le fa toccare un euro di quanto incassa. Ma sui social spesso parla dei suoi conti corrente che fanno infuriare gli utenti e anche per questo ha una spiegazione: «Uno è della famiglia, uno è mio, uno per le spese mediche... è solo comodità, la gente chissà che si crede».

La polemica su Chiara Ferragni

Quando poi le viene chiesto quale sia l'equivoco più ricorrente e fastidioso sul suo conto, Sonia Bruganelli non esita un secondo: «Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa». Il suo riferimento è alle parole dell'influencer che ha annunciato che devolverà in beneficenza il compenso per le due serate al Festival di Sanremo a un'associazione che lotta contro la violenza sulle donne. «Certe cose si fanno in silenzio», sottolinea.

I sogni premonitori

Per il futuro, l'opinionista del Grande Fratello Vip, non ha obiettivi che vuole realizzare per forza perché, confida, teme la vecchiaia e la morte, nonostante i tanti segnali ricevuti. «Deve sapere che io fin da piccola faccio sogni premonitori. A volte prima di svegliarmi sento carezze e voci. Un esempio? Poco fa ho sentito una donna dirmi: “Maria Pia è incinta”. Mi sveglio, chiamo quest’amica, le dico tutto, e lei mi fa: “Sei una strega...”. Oppure prima di un’operazione delicatissima a mia figlia Silvia, la notte prima ho sognato Padre Pio che mi sorrideva. Non sono mai stata una devota, però mi sveglio e mi dico: se va tutto bene faccio un tatuaggio con il suo viso». E infatti sul polso destro sfoggia il tatuaggio fatto.

La malattia della figlia

In una recente intervista, Sonia Bruganelli ha raccontato che 20 anni fa, dopo la nascita della prima figlia Silvia, per via dei danni neurologici e motori subiti dopo un intervento al cuore, ha avuto paura di non sentirsi all’altezza del compito di madre, facendo pensieri ancor più brutti. «Avevo 27 anni e quando mi dissero che la mia prima figlia avrebbe potuto condurre una vita terribile mi sono chiesta che cosa potessi fare? Ammazzarmi e darle la mia vita non avrebbe risolto i suoi problemi, allora mi sono detta: devo sperare che lei combatta per sempre o che trovi una serenità da un’altra parte? Ecco, io quello l’ho pensato. Poi per fortuna siamo andati avanti. E abbiamo creato intorno a lei un villaggio d’amore», proseguendo: «Se uno deve mettere a fuoco il senso della vita attraverso le sofferenze di un figlio vuol dire che era sbagliato prima. Io avrei voluto che camminasse e corresse come tutti e a vent’anni avesse avuto già tre fidanzatini».

