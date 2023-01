C'è Posta per Te, Giovanni non perdona mamma Adele e chiude la busta. Ma com'è finita davvero?

di Redazione Web

La scorsa puntata di C'è posta per te, andata in onda sabato 14 gennaio, è stata ricca di storie che hanno fatto commuovere i telespettatori. Tra tutte, però, non è passata inosservata la storia di una mamma, Adele e di suo figlio Giovanni, con il quale ha perso ogni tipo di rapporto.

Adele dopo aver preso la sofferta decisione di separarsi definitivamente dal marito non ha più avuto la possibilità di vedere i suoi figli, in particolare il figlio maschio Giovanni che, ha preso la decisione di tornare dal papà e vivere con lui.

La decisione di Giovanni

Il padre si è rifatto una vita, ma Giovanni continua a non voler più avere rapporti con la mamma, nonostante i vari tentativi della donna. In studio, da Maria De Filippi, quando la mamma Adele ha rivisto il figlio si è emozionata ed è scoppiata in lacrime: «Aiutami a essere ancora la tua mamma. Ti amo alla follia».

Al contrario, il ragazzo, inamovibile, non ha voluto sentire ragioni: «Io non provo niente per mia madre», riferisce Giovanni lapidario mentre comunica alla conduttrice di voler chiudere la busta, con la mamma in lacrime dall’altra parte.

Alcuni mesi dopo...

Colpo di scena, però. A distanza di alcuni mesi dalla registrazione della puntata la situazione è cambiata. Come si evince dalla pagina Facebook di C'è posta per te, la mamma Adele e il figlio Giovanni si sono finalmente riappacificati: «Il momento più bello è tra le tue braccia… Il mio piccolo grande uomo… Con te la mia vita si è completata… Sono strafelice», ha riferito Adele.

Giovanni ha scritto alla produzione del programma: «Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma».

