Nancy Brilli su Leggo: «Le frasi sulle donne»

di Nancy Brilli

Ho fatto un sondaggino, chiedendo frasi sulle donne. Ecco parte del risultato:

Chi siete? Siamo donne. Cosa volete? Non lo sappiamo. E quando lo volete? Ora.

Uomo, se vuoi sapere cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 3567 finestre aperte. Sempre.

Come fate a scoprire se vostra moglie è morta? Facile: il sesso è sempre uguale, ma i piatti sporchi si accumulano.

Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G. Alla fine della parola shoppinG'.

Garantisco per esperienza che in alcune donne la testa è una parte del corpo non essenziale.

Anche di fronte ad una sola donna, l'uomo è comunque in inferiorità numerica.

Il cervello femminile è molto più complesso di quello maschile. Così complesso che ancora non sanno come si accende.

Una vera donna ha sempre la casa pulita e in ordine, la cesta della biancheria vuota, non accumula i panni da stirare e ha sempre qualcosa di buono che bolle in pentola. È truccata, ben pettinata, mangia molte verdure ed evita la pizza. Non dice parolacce e si comporta sempre in modo impeccabile.

Signori? Sto iniziando seriamente a pensare di essere un uomo.

