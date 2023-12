Samuel Peron: «Matrimonio? Simona Ventura ci tiene, io ho in mente un'altra idea (secondo bebè)»

di Luca Uccello

Sulla pista di Ballando con le stelle Samuel Peron e la sua allieva Simona Ventura sembrano una cosa sola. C'è intesa. C'è feeling. Vanno d'accordo quasi su tutto. Si, perché c'è una cosa su cui è meglio evitare di discutere: il matrimonio. Per la conduttrice alla dello show di Milly Carlucci ogni momento sarà quello buono per sposarsi con il giornalista Giovanni Terzi. L'uomo che le ha rubato il cuore dopo tante delusioni. Ma per Samuel Peron e Tania Bambaci non c'è speranza: «Il matrimonio può aspettare, Tania e io è come se fossimo già sposati. Diventare genitori per noi è stata una gioia indescrivibile e ora abbiamo un progetto più importante del matrimonio: regalare un fratellino o una sorellina al nostro Leonardo», ha rivelato il ballerino al settimanale Nuovo.

Un fratellino o una sorellina

Il loro amore funziona anche così. «Credo che ogni coppia abbia il proprio segreto.

Da quando è arrivato "Baby Boss", così lo chiama Samuel da grande appassionato di cartoni animati, la vita però gli è cambiata in meglio, racconta al settimanale Nuovo. «Mi ha dato una sferzata di energia incredibile. Non c’è successo professionale che possa pareggiare il traguardo di diventare padre. Leo è il regalo più bello che la vita mi potesse fare».

E anche in pista si vede. Con Simona Ventura può tornare a vincere la gara: «Simona è una autentica stacanovista, proprio come me. È persino capace di presentarsi in sala prove alle dieci del mattino e di andare avanti a oltranza sino a sera. Sto cercando di far emergere in lei cose che le possano tornare utili».

