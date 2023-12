Ballando, Madame censurata la sua canzone, scoppia la polemica: «Bastava sceglierne un'altra»

Scoppia la polemica a Ballando con le stelle per una canzone di Madame che sembra essere stata censurata dagli autori del programma durante l'esibizione di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Mentre la censura viene giustificata, da una parte, come modo per limitare l'uso e la diffusione di un linguaggio offensivo e non adatto al medium, c'è chi fa presente che in tal caso sarebbe stato più legittimo scegliere direttamente un altro brano.





Il motivo della censura

Ma cosa avranno mai cassato al punto da far arrabbiare il pubblico del programma di Rai Uno?

Qual è la frase del pezzo che non hanno fatto ascoltare in diretta? E, soprattutto, qual è il motivo di questa censura?

Alcune parole sono state sostituite con altre, giudicate più adatte. Ecco quali e perché.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Dicembre 2023, 09:40

