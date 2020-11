di Emiliana Costa

Ballando , Costantino della Gherardesca: «Mi hanno detto brutto e grasso». Milly Carlucci reagisce così. Ieri sera, il concorrente di Ballando con le Stelle - che gareggia in coppia con Sara Di Vaira - ha spiazzato tutti con una confessione a cuore aperto.

In una clip, mandata in onda durante la puntata, Costantino della Gherardesca ha raccontato: «Da piccolo mi chiamavano grasso, ho subito bullismo. Tuttora continuo a ingrassare e dimagrire, c'è ancora lo spettro dei disturbi alimentari. Mi sento ancora brutto e grasso, ma non mi piango addosso. Odio la tv del dolore. Voglio mandare un messaggio a chi sta a casa, tirate fuori gli attributi e reagite».

Commozione in studio. Milly Carlucci e i giurati plaudono alle parole di Costantino. Chiosa Fabio Canino: «Hai mandato un bel messaggio».

