Arisa cambia voce, il video "sottotono" prima di Ballando con le Stelle confonde i fan: «Stai facendo una cura?»

Arisa questa sera, sabato 11 novembre, tornerà sulla pista di Ballando con le Stelle: la cantante, infatti, sarà una dei ballerini per una notte, insieme ad Anna Valle e a Giorgio Pasotti. Due anni fa, l'interprete di "Sincerità" aveva vinto il programma insieme a Vito Coppola che, poi, diventò anche il suo compagno fuori dal reality. Recentemente, Arisa ha pubblicato una storia Instagram che ha fatto preoccupare i suoi fan e il motivo è presto detto.

Arisa a Ballando con le Stelle

«Buongiorno a tutti, me la sono presa un po' comoda stamattina... sono ancora a letto», inizia così la storia Instagram di Arisa che, sotto alle coperte e con i capelli sciolti parla ai suoi fan. La cantante prosegue: «Ho gente che mi aspetta, sappiatelo, però, mi prendo un minuto per dirvi che stasera io e il mio brufolo saremo su Rai1 a Ballando con le Stelle, io sarò ballerina per una notte e ballerò sulle note di "Amami". Ci vediamo stasera, ciao a tutti».

Ciò che ha impressionato i fan della cantante, non è tanto il foruncolo sulla sua fronte ma il tono di voce che è molto più basso rispetto al normale. Arisa, infatti, è anche nota per avere una voce sottile, cristallina, quasi da bambina. Quindi, i suoi follower le hanno chiesto: «Stai facendo una cura?» e qualcuno scrive: «Anche lei di mattina ha una voce iriconoscibile».

Arisa ballerina

Ballando con le Stelle è uno dei programmi che possiede un posto speciale nel cuore di Arisa. Quando, infatti, vi partecipò con Vito Coppola, ottenne risultati ottimi e, più volte, fece emozionare la giuria con i suoi balli sensuali ma anche molto sentiti.

