Arisa, rivelazione choc: «La fantastica idea di sembrare gravida tutto il giorno»

Arisa è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, tutti i giorni, tramite storie, racconta ai suoi fan ciò che sta facendo. La cantante è anche molto ironica e, proprio per questo, la maggior parte dei suoi contenuti social sono molto divertenti così come l'ultimo video pubblicato in cui mostra ciò che sta mangiando: verdure che, però, la fanno sentire "gravida".

Il piatto di Arisa

Arisa, nelle sue ultime storie Instagram, ha pubblicato un video in cui mostra ciò che sta mangiando: un piatto di verdure. La cantante, che qualche tempo fa, aveva fatto sapere ai fan di essere seguita nell'alimentazione da una nutrizionista, mostra la pietanza e, con un'espressione un po' abbattuta, scrive: «La fantastica idea di mangiare verdure e sembrare gravida tutto il giorno».



Arisa, anche durante la sua intervista a Belve da Francesca Fagnani, ha rivelato che, nonostante impieghi molte ore nell'allenamento, alcuni giorni non si sente proprio in forma e nota più inestetismi o gonfiori del solito.

Arisa e i social

Arisa utilizza i social in modo molto "sincero" ossia: qualsiasi cosa le passi per la mente la pubblica sul proprio profilo. I suoi fan, che le sono molto affezionati, apprezzano questo lato della cantante che non è per nulla costruita, altri, invece, hanno da ridire e sotto i suoi post commentano: «Non so cosa ti sia successo ma una volta non eri così».

