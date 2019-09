Venerdì 20 Settembre 2019, 11:56

La SERAM S.p.A., titolare del deposito carburante avio e della relativa rete di distribuzione per l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, sta procedendo alla revisione del proprio “Albo fornitori” per le categorie merceologiche sotto riportate:Assicurazioni e Broker; Fornitura di autobotti e automezzi speciali ; Biodischi per impianto di depurazione; Servizio di Buoni pasto; Computer server e Servizi di hosting ed assistenza informatica; Controlli non distruttivi (radiografie, liquidi penetranti, ecc.); Controlli non distruttivi fondo serbatoi carburante; Costruzione di reti HRS ed impianti aeroportuali; Fornitura di energia elettrica; Fornitura filtri e cartucce filtranti per carburante avio; Fornitura Fittings ASA da 1 ½” a 24”; Formazione D.Lgs. 105/15; Manutenzione elettrica e strumenti; Manutenzione meccanica e piping; Manutenzione opere civili; Pit Box pozzetti di rifornimento carburante; Fornitura pompe servizi ausiliari; Fornitura di pompe servizio carburante; Pulizia uffici; Quadri elettrici e di strumentazione; Serbatoi cilindrici orizzontali per carburante; Servizi di vigilanza; Smaltimento rifiuti industriali; Fornitura Tubazioni SS in acciaio al carbonio diametri da 1 ½” a 24”; Fornitura valvole a sfera diametri da 1 ½” a 24”; Fornitura di Valvole API e valvole “under hydrant”; Verniciature industriali.Le Società interessate all’inclusione nell’Albo fornitori, possono farne richiesta esclusivamente attraverso il sito internet http://www.seram-fco.it/ . Nella richiesta dovranno essere indicati i seguenti dati: Nome della Società; Persona di riferimento; Indirizzo; e- mail; N. di telefono, partita IVA.