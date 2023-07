Cistite, un fastidioso disturbo molto frequente in estate

Ti è mai capitato di provare quella fastidiosa sensazione di bruciore durante la minzione o di avere la necessità di andare in bagno con maggiore frequenza rispetto al solito?

Se la risposta è sì, potrebbe trattarsi di cistite, un fastidioso disturbo urinario molto comune nelle donne.

In questo articolo scoprirai come riconoscere la cistite, come prevenirla e come trattarla con i giusti rimedi e perché diventa più frequente in estate.

Che cosa è e quali sono le cause della cistite?

La cistite è un'infiammazione della vescica, spesso causata da un'infezione batterica che colpisce soprattutto le donne per motivi anatomici, in particolare per via della brevità dell'uretra, il condotto che trasporta l'urina dalla vescica verso l'esterno.

Inoltre, la vicinanza tra la vagina e l'orifizio anale rende più facile la risalita di germi lungo l'uretra così che possano andare poi a colonizzare la vescica con più facilità.

Le più comuni sono le cistiti batteriche, spesso causate da Escherichia coli, un batterio normalmente presente nella flora batterica intestinale che, quando riesce ad ancorarsi alle pareti della vescica o dell'uretra, può provocare spiacevoli infezioni.

Le cause che determinano l'insorgenza di vari tipi di cistiti sono legate a rapporti sessuali non protetti, scarsa igiene intima ma anche uso di indumenti troppo stretti o sintetici.

Inoltre, le variazioni ormonali giocano un ruolo molto rilevante nella comparsa di questo disturbo che diventa più frequente durante i giorni del ciclo mestruale.

Sintomi della cistite acuta

La cistite si manifesta generalmente come fase acuta e principalmente con disturbi come bruciore e dolore durante la minzione, spesso associati a difficoltà nell'emissione delle urine o anche necessità di andare in bagno più spesso.

A questi primi sintomi si possono associare anche dolori e sensazione di peso al basso ventre e percezione di incompleto svuotamento della vescica.

Talvolta le urine possono essere torbide o maleodoranti ed associate a piccole tracce di sangue per cui si rende necessario il parere del medico.

Perché la cistite è più frequente in estate?

L'estate è il periodo dell'anno in cui questa infiammazione urinaria si presenta più spesso a causa del caldo che fa sudare di più per cui la produzione di urina è ridotta così che non riesca a pulire l'ambiente vescicale in maniera adeguata, dando spazio all'eventuale attacco di batteri.

Inoltre, le urine sono più concentrate e acide e quindi possono irritare ulteriormente le parti intime durante il loro passaggio.

Anche la sabbia, il costume bagnato e l'uso di assorbenti interni possono facilitare la comparsa di questo disturbo.

Come si cura la cistite?

Per la cura della cistite è necessario rivolgersi al proprio medico di fiducia che saprà consigliare la giusta terapia antibiotica così da ridurre il rischio di recidive.

Invece, in caso di cistite non batterica, può essere molto utile assumere integratori alimentari a base di cranberry, mirtillo rosso che contiene particolari polisaccaridi e flavonoidi che impediscono ai batteri di aderire alle pareti della vescica così da prevenire queste infezioni.

Ti ricordiamo che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostitutivi di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e non eccedere la dose giornaliera consigliata.

Come prevenire la cistite?

Prevenire la cistite è possibile, basta seguire una serie di buone abitudini quotidiane:

Bere molta acqua

Non trattenere le urine per troppo tempo, anzi, è consigliabile andare in bagno non appena si avverte la necessità

Indossare biancheria di cotone

Urinare dopo i rapporti sessuali

Con semplici buone abitudini quotidiane, potrai prenderti cura di te stesso e trattare in maniera semplice la cistite.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 17:08