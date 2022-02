Università Bocconi, Otb Foundation investe nella formazione di giovani donne con alcune borse di studio all'Università Bocconi

Un investimento da 280.000 euro per finanziare la formazione di studentesse meritevoli all'Università Bocconi. È l'ultima iniziativa di Otb Foundation, la onlus del gruppo di moda Otb fondato dall’imprenditore Renzo Rosso, da anni impegnato a favore delle donne e del loro percorso di emancipazione.

In Italia solo il 19,1% dei ruoli apicali in organi pubblici – come Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura, Ambasciate, e autorità amministrative indipendenti come Consob – è rappresentato da donne. Nelle società quotate solo il 2% delle donne ricopre il ruolo di amministratore delegato, nelle banche solo l’1%. Nel nostro Paese, inoltre, sono donne meno del 35% dei senatori e il 36% dei deputati. Per non parlare delle discipline Stem, dove permane una grande disparità di genere tra gli iscritti (le donne sono solo il 17%).

Per contrastare il gender pay-gap, la differenza di trattamento salariale tra generi, che attende le donne una volta entrate nel mondo del lavoro, e aumentare la rappresentanza femminile nella classe dirigente, l'Otb Foundation finanzierà i costi del biennio magistrale presso l’Università Bocconi delle studentesse selezionate, che potranno scegliere tra quattro corsi – Economics and Management of Government and International Organizations; Politics and Policy Analysis; International Management e Management –, facilitando l'ingresso delle giovani in azienda e nella Pubblica Amministrazione.

«L’impegno della Fondazione a supporto delle donne, la mia esperienza di donna manager in settori ancora dominati dagli uomini, e i dati che leggiamo sulla disparità di genere, ci hanno portato a questo progetto che speriamo di sviluppare sempre di più, coinvolgendo altri attori del mondo dell’imprenditoria e le istituzioni – spiega Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb –. Fare più empowerment femminile significa, per noi, creare un mondo a misura di donna alimentando il potenziale di ciascuna grazie alla formazione. Nel progetto desideriamo coinvolgere le stesse beneficiarie di questo aiuto alle quali chiederemo un impegno a supporto di altre donne, sia a livello di mentoring che - in futuro - a livello economico con l’istituzione di altre di borse di studio, andando così a creare un circolo virtuoso di donne che aiutano altre donne». I primi corsi a cui le studentesse potranno accedere grazie al sostegno della Fondazione inizieranno a settembre 2022. Le iscrizioni sono già aperte sul sito dell’Università Bocconi e la scadenza per l’iscrizione all’ultima sessione dei test di ammissione è il 17/03/2022.

«Investire sulla formazione vuol dire investire sul nostro futuro e farlo dando la possibilità a giovani donne di accedere all’università ha un valore doppio», commenta Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi. «Promuovere l'uguaglianza di genere in modo concreto come nel caso di questa iniziativa avrà infatti effetti benefici sull'economia e sulla società nel suo complesso. In questa fase delicata della nostra società abbiamo bisogno dell’impegno dei migliori talenti e per questo dobbiamo rimuovere ogni ostacolo che impedisca loro di avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra questi quelli legati al genere sono un retaggio del passato».

