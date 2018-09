Con ottobre ricomincia l’anno accademico. Per molti ragazzi si tratta di un “back to university”, ma tanti altri iniziano una nuova avventura. Gli esami sembrano ancora lontani ma chi ben comincia è a metà dell’opera: ecco allora alcune tecniche consigliate da Skuola.net che aiuteranno a ricordare al meglio le nozioni imparate a lezione e apprese dai libri.Personalizza i tuoi obiettivi e prepara fin dai primi giorni di università una programmazione efficace, tenendo anche conto dei giorni durante i quali non potrai studiare. Crea un vero e proprio programma di studio a lungo termine, che rispetti i tuoi tempi e il tuo metodo di studio, ricreando una routine quotidiana simile a quella scolastica.Non studiare come se dovessi imparare, ma con l’obiettivo di trasmettere le conoscenze a qualcuno o spiegare ciò che hai letto. E’ un piccolo trucco per comprendere a fondo ciò che si sta leggendo, interiorizzandolo per poi presentarlo adeguatamente. Utilissimo è ripetere davanti ad uno specchio o ad alta voce, proprio come durante una lezione o una conversazione.Il cervello umano, mediamente, è in grado di mantenere alti livelli di concentrazione per 40’-45’ al massimo. Allo scadere dei tre quarti d’ ora, è necessario uno sforzo maggiore per rimanere attenti. Come fare, quindi, per rendere al meglio? Semplice, suddividerei i tempi. Alterna sessioni di studio da 40-45’ a pause da 15’ a ripassi da 5’.Associare immagini ai concetti è un’ ottima tecnica per memorizzare al meglio anche grandi quantità d’ informazioni. Tanto più l’associazione coinvolgerà immagini strane o bizzarre, tanto più facilmente ricorderai l’ associazione. Crea una mappa “mentale”