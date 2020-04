Nell'ipotesi in cui l'attività didattica «in presenza» nelle scuole non riprenda entro il 18 maggio o per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, la valutazione degli alunni, compresi gli scrutini finali, può essere svolta anche con modalità telematiche. Lo prevede una bozza, non ancora definitiva, sulle misure per la maturità e la conclusione dell'anno scolastico che andrà all'esame del prossimo Cdm. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 17:51

