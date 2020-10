Scuola, cosa cambia con il nuovo Dpcm: elementari e medie in presenza, didattiva a distanza per almeno il 75% alle superiori

«La didattica in presenza sarà confermata solo per scuole elementari e medie, per le superiori la didattica a distanza sarà fissata al 75%», è quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa che ha illustrato l'ultimo Dpcm che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi domenica 25 ottobre.



Nelle scuole superiori sarà quindi possibile portare la didattica a distanza anche oltre il 75%. Nella bozza circolata ieri era prevista «una quota pari al 75 delle attività» in dad, ma nella versione definitiva l'articolo è stato riscritto prevedendo «una quota pari almeno al 75% delle attività».



Una formula che, di fatto, va incontro alle diverse Regioni che avevano chiesto di portare la Dad al 100%. L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 17:33

