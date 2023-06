Scuola, approvato il nuovo Dl: «Con»corsi più rapidi e migliore formazione per i docenti», ecco cosa cambia

di Redazione Web

Il Consiglio dei Ministri odierno ha approvato il Decreto legge “PA2”. Gli interventi di interesse del ministero dell’Istruzione e del Merito riguardano l’accelerazione delle procedure relative ai concorsi per l’assunzione di docenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), la formazione iniziale degli insegnanti, nell’ambito della riforma del reclutamento prevista dal Pnrr, il rafforzamento della capacità amministrativa del MIM.

Scuola, approvato il nuovo Decreto legge

«In linea con quanto previsto dal Pnrr - afferma il ministro Giuseppe Valditara - abbiamo adottato una serie di misure che ci consentono, finalmente, di far partire sia i percorsi di formazione iniziale dei docenti che i concorsi, che ci consentiranno di raggiungere uno standard qualitativo sempre più alto nelle scuole di tutta Italia. Allo stesso tempo diamo risposte concrete a categorie ‘dimenticate’ dalla riforma del Pnrr: in particolare agli idonei dei concorsi precedenti al Pnrr e ai docenti che sono in attesa, da anni, di potersi abilitare in insegnamenti diversi.

Con gli interventi di oggi sono state semplificate le procedure di assunzione del personale della scuola, per rendere più rapidi ed efficaci i concorsi e per migliorare l’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale dei docenti. Inoltre, l’azione amministrativa del MIM viene rafforzata con nuove risorse finanziarie e nuove assunzioni, in particolare per rispondere alla necessità di corrispondere alle sfide del Pnrr e all’esigenza di maggiore efficacia amministrativa.

