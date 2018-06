Cerca la commissione d'esame, da oggi gli studenti potranno scoprire i nomi sul sito del Miur

Atenei in sciopero, sessione estiva a rischio: il Garante bacchetta le università: «Poca informazione»​

Le tesine più originali dei maturandi agli esami​

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oggi è il giorno in cui idi quest'anno scopriranno il nome dei loro. Sul sito delè possibile usare il“Cerca la Commissione d’Esame”: scrivendo lae laper lo studente sarà possibile scoprire chi saranno i docenti che tra qualche giorno siederanno dietro la spaventosa scrivania. Il Miur lo annuncia attraverso unseguito dall’hashtagTra 15 giorni gli studenti affronteranno la. Ma quali sono ledecise dal ministero per l'esame di maturità?Saràutilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l’dall’Esame.Una nota del ministero ha stabilito che tipo discientifiche o grafiche si possono usare durante la seconda prova. Chi vorrà utilizzarle dovràil giorno della prima prova scritta per consentire alla commissione i necessari. Sonogli studenti iscritti all’Esame, tranne se non si passa agli scrutini finali.sono lecoinvolte nell’Esame eleLadelle commissioni è fissata per il. Lascritta, italiano, sarà2018 alle 8.30, per una durata massima di 6 ore. Laè in calendario giovedìalle 8.30. La durata varia dalle materie che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dallealle, tranne che per alcune scuole, come idove la prova può durare. Laè in calendario lunedì. Esiste inoltre una quarta prova, che si effettua nei Licei e negli Istituti tecnici sperimentali con il doppio diploma italo-francese Esabac ed Esabac Techno.