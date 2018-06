Il Garante per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, ha inviato una comunicazione al Ministero dell'Istruzione e alle Università italiane, con riferimento alla astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nella sessione estiva dell'Anno accademico 2017-2018 e, più precisamente, nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 luglio 2018, sollecitando di atenei a dare maggiore informazione sullo sciopero.



«La Commissione, nella seduta del 31 maggio, con riferimento allo sciopero, preso atto delle numerose segnalazioni in merito alla carenza di informazioni - scrive il Garante - e considerati la delicatezza del servizio coinvolto e il rapporto di particolare e assidua vicinanza esistente fra studenti e Università, ha deliberato di invitare i singoli Atenei a dare la massima diffusione della notizia» sull'astensione e «delle sue modalità attuative, con particolare riferimento all'erogazione delle prestazioni indispensabili, mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici a disposizione (home page sito internet Università, posta elettronica e intranet)».



Il Garante ricorda inoltre gli obblighi derivanti dalla legge: «Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi».

