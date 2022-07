Tempesta solare in corso: «Potrebbe lasciare la Terra senza internet e provocare blackout»

Allerta sulla Terra, una tempesta solare minaccia disagi nelle telecomunicazioni a livello planetario. Già da due giorni, e fino al 21 luglio è possibile che si verifichino interferenze e blackout sulla rete internet.

Il bollettino diramato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha riportato un rischio del 45%, quindi moderato, con possibili conseguenze nelle comunicazioni terrestri. La Nasa ha definito la tempesta solare, in termine scientifico chiamata CME come «enormi bolle di radiazioni e particelle provenienti dal Sole che esplodono nello spazio ad altissima velocità quando le linee del campo magnetico del Sole si riorganizzano improvvisamente».

There is currently a huge #prominence visible on the #Sun. That's impressive, but it was spectacular to see a very fast moving part of it through my small refractor telescope - ejecting and detaching to the side.



Images captured through my #Daystar #Quark.@SeVoSpace pic.twitter.com/QQtlH23Xkd

— Dr. Sebastian Voltmer (@SeVoSpace) July 17, 2022