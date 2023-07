Superluna, in arrivo quella del Cervo: è la prima del 2023. Ecco quando e dove ammirarla

La prima Superluna del 2023 è in arrivo lunedì 3 luglio. È stata chiamata la "Luna Piena del Cervo" da un'antica tradizione dei nativi americani, secondo i quali il mese di luglio è il momento in cui le corna degli esemplari maschi raggiungono le massime dimensioni oscurando tutto, anche le immagini del nostro satellite.

Dove ammirare la Luna Piena del Cervo

Ecco come e quando ammirare la Luna Pien del Cervo. Sarà piena alle 13.41, circa 36 ore prima del suo passaggio al perigeo (ovvero alla minima distanza dalla Terra, a 360.149 km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 km). Sarà un po’ più vicina, più luminosa e un po’ più grande del solito. Questa "sovrapposizione" tra Luna piena e passaggio al perigeo viene ormai popolarmente indicata come "Superluna". Il termine, in sé, non ha alcuna valenza scientifica, infatti in astronomia si preferisce parlare di Luna Piena al Perigeo. Le Superlune saranno sette in questo 2023. Superluna - lo ricordamo - viene considerata sia quella piena che quella nuova.

